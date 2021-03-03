Microsoft представила Mesh – платформу для спілкування і роботи у змішаній реальності

Компанія Microsoft представила платформу для взаємодії людей у доповненій або віртуальній реальності Mesh. Технологія дозволить користувачам створювати віртуальні аватари, а згодом – використовувати фотореалістичні голограми. Новий продукт показали в рамках конференції Ignite.

Платформа Mesh дозволяє декільком людям спілкуватися в одному віртуальному просторі, яке накладається на реальний світ. Користувачі можуть взаємодіяти один з одним і з віртуальними 3D-моделями, перебуваючи фізично в різних місцях. До віртуального простору можна під'єднатися за допомогою різних пристроїв: платформа підтримує більшість VR-гарнітур, планшети, смартфони і ПК. Mesh також працює з гарнітурою змішаної реальності HoloLens 2 від самої Microsoft.

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У компанії стверджують, що Mesh відчувається, як ніби ви дійсно перебуваєте в одному приміщенні з кимось і ділитеся контентом. Люди в Mesh будуть представлені за допомогою віртуальних аватарів від соцмережі AltspaceVR, яку Microsoft придбала ще у 2017 році. Але врешті-решт компанія хоче прийти до "голопортації", коли люди зможуть з'являтися у віртуальному середовищі у вигляді самих себе.

Технологія схожа на роботу через Microsoft Teams. Представник Microsoft з'явився прямо перед столом журналіста і почав передавати йому віртуальних медуз і акул, форму і колір яких можна було міняти. Таким чином, можна проводити виступ перед аудиторією слухачів. Під час демонстрації Microsoft виступив Джеймс Кемерон, який зараз перебуває у Новій Зеландії і знімає нових "Аватарів".

Mesh – не просто інструмент для віртуальних зустрічей, але й повноцінна платформа на базі хмари Azure, яку відкриють для сторонніх розробників. У Microsoft розраховують, що Mesh стане затребуваною серед архітекторів, інженерів, дизайнерів і всіх інших фахівців, яким особливо важливо працювати спільно в одному приміщенні, але через пандемію доводиться працювати тільки віддалено.

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