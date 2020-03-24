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Microsoft показала повністю оновлену Windows 10

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Windows 10 - фото 1
Windows 10 / nachedeu

Популярна ОС зміниться в дизайні. Дізнайтеся перші деталі!

Windows 10 переступила позначку в мільярд користувачів і з цієї нагоди корпорація Microsoft випустила "святковий" відеоролик, в якому показала, які візуальні зміни операційної системи користувачів чекають у найближчому майбутньому.

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Щоправда, конкретних дат корпорація не назвала. Швидше за все, до початку квітня нововведення буде поставлятися разом з оновленням ОС, тому чекати залишилося недовго.

Купа елементів оформлення виконана в стилістиці анонсованої раніше Windows 10X, призначеної для пристроїв з двома дисплеями. Звичайно, такий інтерфейс освіжить саму ОС, але проблеми з роботою і функціонуванням нікуди не дінуться. Тож компанії, на думку експертів, необхідно в терміновому порядку поліпшити саму роботу ОС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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