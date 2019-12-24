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Microsoft "поховав" свою альтернативу Google Assistant для смартфонів
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У списку програмного забезпечення Microsoft є не лише операційна система й офісний пакет. Власного віртуального помічника Cortana корпорація представила ще у 2014, але після п'яти років на мобільному ринку оголосила про закриття проєкту, який мав стати альтернативою рішенням від Google і Apple.
За словами Ендрю Шумана, корпоративного віце-президента з Cortana, голосовий асистент Microsoft для платформ iOS і Android припиняє працювати на території Австралії, Канади, Німеччини, Китаю, Індії, Мексики, Іспанії та Великобританії. Виняток буде зроблено лише для США – без Cortana такі продукти, як Surface Headphone і Harman Kardon Invoke, втратять свою функціональність. У подальших планах корпорації – випуск альтернативного додатку Surface Audio для платформ Windows, iOS і Android.
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"Ми впевнені, що автономні голосові помічники можуть зіграти свою роль на плацдармі тестів і експериментів, і ми ще могли б випробувати нові ідеї. Мені здається, що сегмент голосових помічників може надати широкі можливості, але фактичні результати іноді далекі від ідеалу. Саме тому ми продовжимо випробовувати цю технологію. Ми все ще прагнемо зробити багато. Ви також можете викликати Cortana на пристроях, де працює Amazon Alexa, оскільки ми вважаємо, що екосистема з двома голосовими помічниками цілком практична", – зазначив Шуман.
Топ-менеджер Microsoft підтвердив, що компанія працює над технологією голосового введення тексту, а також планує додати Cortana в більшість програм пакета Microsoft Office. Причиною згортання мобільної версії голосового асистента, на думку представника Microsoft, стала "недостатня прив'язка до продуктів компанії та неможливість використовувати Cortana там, де це доцільно".
Наприкінці жовтня аналітична компанія Perficiend Digital провела тестування відразу чотирьох голосових асистентів. Експерти дійшли до висновку, що у порівнянні з конкурентами Cortana стала відповідати на питання та розуміти користувача значно гірше, ніж раніше.
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