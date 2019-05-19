Microsoft підготувала неприємний сюрприз для старих комп'ютерів

У процесорах Intel виявили відразу чотири уразливості, виправлення яких призведе до відключення режиму гіперпоточності. Продуктивність на старих процесорах впаде на 40%.

У 2018 році Intel зізналася про те, що в її процесорах є серйозна уразливість, що дозволяє зловмисникам скористатися нею для атаки комп'ютерів. Компанія спільно з Microsoft випустила низку виправлень для нових моделей процесорів Intel Core 8 і 9 ще в минулому році, але це не пройшло безслідно – процесори сповільнилися на 5-15%.

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Копм'ютери працюватимуть повільніше

Тепер Intel випустила оновлення для застарілих моделей процесорів на кшталт Sandy Bridge і більш пізніх. Крім того, випущений патч для старих версій Windows, а виробникам ПО і устаткування, серед яких Amazon, Apple, Microsoft, Lenovo, RedHat, Ubuntu і VMWare, доведеться оновити свої продукти.

На жаль, повна ліквідація вразливостей відключить режим гіперпоточності, а це призведе до падіння продуктивності на 40% в залежності від моделі процесора. Аналогічним чином комп'ютери були уповільнені після усунення вразливостей Meltdown і Spectre.

Офіційні коди вразливостей:

CVE-2018-12126 – мікроархітектурна вибірка даних в буфері зберігання (Microarchitectural Store Buffer Data Sampling);

CVE-2018-12130 – мікроархітектурна вибірка даних в буфері завантаження (Microarchitectural Fill Buffer Data Sampling);

CVE-2018-12127 – мікроархітектурна вибірка даних порт завантаження (Microarchitectural Load Port Data Sampling);

CVE-2019-11091 – мікроархітектурна вибірка даних некерованої пам'яті (Microarchitectural Data Sampling Uncacheable Memory).

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