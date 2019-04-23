Microsoft передумала видаляти редактор MS Paint

Компанія має намір залишити графічний редактор в операційній системі Windows 10. Щонайменше, Paint буде доступний найближчим часом.

У компанії Microsoft вирішили не видаляти з операційної системи Windows 10 програму Paint. Фахівці не повідомили про свої точні плани щодо програми Paint, однак найближчим часом вона точно залишиться.

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"Він (графічний редактор MS Paint) залишиться поки що доступним в Windows 10", – сказано в повідомленні Брендона Лебланка, старшого менеджера програм для Windows в Microsoft.

Раніше Microsoft характеризувала програму Paint як "застарілу", що означає, що вона не перебуває в активній розробці і може бути видалена в майбутніх оновленнях Windows.

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