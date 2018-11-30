Microsoft оновив іконку Word вперше за 11 років

Оновлення отримали й інші програми з Office 365.

Microsoft оновив іконки у програм з Office 365, які не змінювалися з 2013 року. Наприклад, на логотипі Word більше немає впізнаваного білого аркуша, який був там з 2007 року. Оновлення торкнеться додатків на всіх платформах – Windows, Mac, iOS і Android.

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Як змінювався логотип

"Дизайнерське рішення полягало в тому, щоб відокремити букву і символ від значків, по суті створивши дві панелі – одну для букви і одну для символу", – пояснив директор по дизайну Microsoft.

На промо-зображенні іконки Word, Excel, PowerPoint і Outlook стоять разом з логотипами OneDrive і Skype.

Промо-зображення нових іконок

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