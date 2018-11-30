Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Microsoft оновив іконку Word вперше за 11 років

  • 44
Microsoft оновив іконку Word - фото 1
Microsoft оновив іконку Word / hyser

Оновлення отримали й інші програми з Office 365.

Microsoft оновив іконки у програм з Office 365, які не змінювалися з 2013 року. Наприклад, на логотипі Word більше немає впізнаваного білого аркуша, який був там з 2007 року. Оновлення торкнеться додатків на всіх платформах – Windows, Mac, iOS і Android.

І ще: Google Translate отримав оновлений дизайн: що змінилося

Як змінювався логотип - фото 292315
Як змінювався логотип

"Дизайнерське рішення полягало в тому, щоб відокремити букву і символ від значків, по суті створивши дві панелі – одну для букви і одну для символу", – пояснив директор по дизайну Microsoft.

На промо-зображенні іконки Word, Excel, PowerPoint і Outlook стоять разом з логотипами OneDrive і Skype.

Промо-зображення нових іконок - фото 292316
Промо-зображення нових іконок

Читайте також: Популярні додатки для Android викрили у шахрайстві

Джерело: theverge
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10529
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 563
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 834334
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології