Користувачі обурені: в нових версіях Android з'явиться ще більше реклами

Google оголосила, що в найближчому часі збільшить число рекламних показів на мобільних пристроях. Такий крок, за словами компанії, допоможе власникам гаджетів швидше знаходити інформацію про продукти, які вони хочуть придбати. Зміна торкнеться не тільки сервісів пошукового гіганта.

У своєму офіційному блозі корпорація заявила, що найближчим часом має намір збільшити кількість своїх продуктів, в яких будуть відображатися рекламні оголошення.

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За словами представників Google, такий підхід допоможе користувачам дізнаватися про нові бренди або товари. Зміниться і метод відображення: формат реклами під назвою Discovery має на увазі заміну окремих банерів галереєю зображень у верхній частині сторінки.

Поєднуючи пошуковий підхід з більш інтерактивним візуальним форматом, реклама у вигляді галереї спрощує передачу інформації про те, що пропонує ваш бренд. Ми виявили, що в середньому групи оголошень, які включають одне або кілька рекламних оголошень в галереї, мають на 25 відсотків більше взаємодій (платних кліків або переглядів) у верхній частині сторінки результатів пошуку для мобільних пристроїв, – заявили у Google.

Оголошення будуть демонструватися в пошуковій видачі Google, на домашніх екранах деяких Android-гаджетів, в додатку Google, а також на головній сторінці Google для мобільних пристроїв. Надалі список поповнять сервіси Google Images і YouTube, заявлено і поширення нового формату оголошень для користувачів iOS. Остаточний перехід рекламодавців на новий метод розповсюдження банерів планується протягом поточного року.

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