Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет?

Під час презентації нових продуктів у Шанхаї Huawei анонсувала технологію Ark Compiler. За запевненням представників компанії, цей проект з відкритим вихідним кодом дозволяє істотно підвищити плавність Android, а також сторонніх додатків.

Huawei запевняє, що Ark Compiler усуває проблему неефективної оптимізації на рівні архітектури Android, тим самим значно підвищуючи продуктивність. За словами компанії, нова технологія дозволяє підвищити плавність Android на 24%, збільшити швидкість відгуку системи на 44%, а швидкість сторонніх додатків зростає на 60%.

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Юй Чендун, генеральний директор Huawei Technology, підкреслив, що Ark Compiler має відкритий вихідний код, і закликав сторонніх розробників активно використовувати технологію для підвищення продуктивності своїх програм.

Також на презентації Huawei розповіла, що в нових флагманських смартфонах P30 і P30 Pro використовує файлову систему EROFS, що підвищує швидкість довільного читання на 20%.

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