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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет?

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Huawei показала унікальну технологію - фото 1
Huawei показала унікальну технологію / Techbox - Denník N

Під час презентації нових продуктів у Шанхаї Huawei анонсувала технологію Ark Compiler. За запевненням представників компанії, цей проект з відкритим вихідним кодом дозволяє істотно підвищити плавність Android, а також сторонніх додатків.

Huawei запевняє, що Ark Compiler усуває проблему неефективної оптимізації на рівні архітектури Android, тим самим значно підвищуючи продуктивність. За словами компанії, нова технологія дозволяє підвищити плавність Android на 24%, збільшити швидкість відгуку системи на 44%, а швидкість сторонніх додатків зростає на 60%.

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Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет? - фото 320884

Юй Чендун, генеральний директор Huawei Technology, підкреслив, що Ark Compiler має відкритий вихідний код, і закликав сторонніх розробників активно використовувати технологію для підвищення продуктивності своїх програм.

Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет? - фото 320883

Також на презентації Huawei розповіла, що в нових флагманських смартфонах P30 і P30 Pro використовує файлову систему EROFS, що підвищує швидкість довільного читання на 20%.

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Джерело: Gizchina
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