Microsoft назвав найкращу мобільну операційну систему

Не так давно представили Microsoft Surface Duo

Складний смартфон Microsoft Surface Duo став справжньою несподіванкою для всіх. Не так давно глава продуктової лінійки Microsoft Devices Панос Панай поділився деталями розробки пристрою. Тепер же він розповів, яка мобільна операційна система найкраща, на його думку.

Крім анонсу Surface Duo, великим сюрпризом стало використання в ньому операційної системи Android замість власної розробки редмондців.

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У відповідь на запитання журналістів про вибір ОС для смартфона топ-менеджер Microsoft заявив:

Найкращою операційною системою для цього продукту є Android, – сказав Панос Панай.

Найкращою ОС, на диво, назвали Android

Глава Microsoft Devices не пояснив, чому саме Android найкраще підходить для Surface Duo, а не Windows 10X, оптимізована під роботу з двома дисплеями і встановлена ​​на схожому за своїм принципом складному планшеті Surface Neo.

Відзначимо, що співтовариство розробників невдоволене вибором Microsoft на користь Android і створило петицію з вимогою використовувати Windows 10X у Surface Duo.

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