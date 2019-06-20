Microsoft Edge: новий браузер став доступний для Windows 7 і 8

Браузер Microsoft Edge став доступний для операційних систем Windows 7 і 8. Поки він доступний в рамках відкритого бета-тестування. Про це повідомляється на офіційному сайті Microsoft.

Інтерфейс браузера частково подібний до того, який має Chrome. З переходом на новий популярний веб-двіжок Chromium, браузер втратив кілька функцій, як наприклад відкладання вкладок і малювання заміток поверх сторінок.

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Однак замість цього він тепер підтримує розширення від Chrome і завантажувати їх можна безпосередньо з магазину Google. Оскільки функції в браузері продовжують додаватися, до моменту релізу він може ще зазнати змін.

Microsoft Edge став доступний для Windows 7 і 8

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