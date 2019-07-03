Microsoft анонсувала Windows 1.0 з MS-DOS і годинником

Корпорація Microsoft анонсувала нову операційну систему "Windows 1.0 з MS-DOS Executive і годинником". Відео з інформацією про неї з'явилося на офіційній Twitter-сторінці Windows.

У відео показані логотипи різних Windows. Вони миготять у зворотному порядку, в результаті чого на екрані спливає логотип Windows 1.0.

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Відомо, що ця ОС вийшла ще у 1985 році і була графічною оболонкою для MS-DOS. Низка експертів вважає, що це не що інше, як анонс операційної системи Lite OS. Інші прийшли до висновку, що пов'язаний цей анонс з майбутнім третім сезоном серіалу "Дуже дивні справи", дія якого розгортається в цьому році.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) 1 липня 2019 р.

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