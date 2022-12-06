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Michelle Andrade презентувала пісню "Світло" про важливість наших спогадів

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Michelle Andrade презентувала пісню "Світло" про важливість наших спогадів - фото 1

"Світло" – це трек, який сповнений ностальгії за минулим життям і спогадами про мирний світ. Michelle Andrade презентувала цю пісню у межах випуску максісинглу "Неприховане". Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Світло" від виконавиці Michelle Andrade відбулася 5 грудня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Я, як і мільйони українців по всьому світу, пережила за останній час багато різних подій та емоцій. Мої цінності змінилися: духовне переважило матеріальне, але головне – мені вдалось зберегти можливість бачити світло серед вогнів… і нести його через музику", – коментує співачка.

Слухати пісню Michelle Andrade – Світло:

Слова пісні Michelle Andrade – Світло:

Рахую дні
Рахую ночі
На самоті
Мені шепочуть
Мої думки
Ведуть туди, де ти є

Я все ще чекаю дні
Де ми були живі
Я бачу світло, воно сяє скрізь

Описати це
Немає слів
Читай в очах
Моїх почуттів
Серед вогнів я чую спів
Шукаю шлях у своїй пам’яті

Відчуваю те, що й ти
Запитай — я відповім
І гнів, і біль
Всередині
Пробачити і дихати

Повітрям
Насиченим теплом тих днів
Там, де ми
Не цінували мирний світ

Рахую дні
Рахую ночі
На самоті
Мені шепочуть
Мої думки
Ведуть туди, де ти є

Описати це
Немає слів
Читай в очах
Моїх почуттів
Серед вогнів я чую спів
Я бачу світло, воно сяє скрізь
Я бачу світло, воно сяє скрізь

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