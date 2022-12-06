Michelle Andrade презентувала пісню "Світло" про важливість наших спогадів

"Світло" – це трек, який сповнений ностальгії за минулим життям і спогадами про мирний світ. Michelle Andrade презентувала цю пісню у межах випуску максісинглу "Неприховане". Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Світло" від виконавиці Michelle Andrade відбулася 5 грудня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Я, як і мільйони українців по всьому світу, пережила за останній час багато різних подій та емоцій. Мої цінності змінилися: духовне переважило матеріальне, але головне – мені вдалось зберегти можливість бачити світло серед вогнів… і нести його через музику", – коментує співачка.

Слухати пісню Michelle Andrade – Світло:

Слова пісні Michelle Andrade – Світло:

Рахую дні

Рахую ночі

На самоті

Мені шепочуть

Мої думки

Ведуть туди, де ти є

Я все ще чекаю дні

Де ми були живі

Я бачу світло, воно сяє скрізь

Описати це

Немає слів

Читай в очах

Моїх почуттів

Серед вогнів я чую спів

Шукаю шлях у своїй пам’яті

Відчуваю те, що й ти

Запитай — я відповім

І гнів, і біль

Всередині

Пробачити і дихати

Повітрям

Насиченим теплом тих днів

Там, де ми

Не цінували мирний світ

Рахую дні

Рахую ночі

На самоті

Мені шепочуть

Мої думки

Ведуть туди, де ти є

Описати це

Немає слів

Читай в очах

Моїх почуттів

Серед вогнів я чую спів

Я бачу світло, воно сяє скрізь

Я бачу світло, воно сяє скрізь

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