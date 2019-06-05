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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Michelin і General Motors почнуть випускати шини без повітря

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Такі шини не боятимуться зовнішніх впливів - фото 1
Такі шини не боятимуться зовнішніх впливів

Компанії Michelin і General Motors (GM) планують виробляти шини без повітря до 2024 року. Про це розповіли самі виробники в нещодавній заяві.

За словами представників компаній, їх інженери розробили нову технологію під назвою UPTIS (унікальна стійка до проколювання система шин): новинки почнуть тестувати в цьому році, а вже через п'ять років їх почнуть випускати для легкових автомобілів.

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Шини компаній виконані з гуми і високоміцного скловолоконного матеріалу зі смолою. Ці складові роблять шини міцними та довговічними.

Концепція розробки нагадує шини Tweel, над якими Michelin почала працювати ще 15 років тому. Ця конструкція використовувала плоскі гумові спиці, які замінили стиснене повітря.

У промо-ролику шин Michelin підкреслила основний плюс технології – вона не боїться проколів. Це впливає не тільки на приватні автомобілі, але і на робочі: на перевірку машин перед від'їздом буде йти менше часу. До того ж нові шини легші за сучасні, повільніше зношуються та легше переробляються.

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Джерело: digitaltrends
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