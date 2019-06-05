Dodge випустив "похмуру" версію седана Charger SRT Hellcat

Марка Dodge представила обмежену версію 717-сильного седана Charger SRT Hellcat під назвою Octane Edition. Такі машини надійдуть у шоу-руми американських дилерів восени, а від звичайних відрізнятимуться "похмурим" декором екстер'єру й інтер'єру, а також оснащенням.

Візуальні прикмети Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition зводяться до двох варіантів забарвлення кузова – чорному Pitch Black і білому White Knuckle – з обов'язковою матовою чорною смугою з червоною окантовкою по центру, чорною емблемою, матовим спойлером на кришці багажника, 20-дюймовим колесам від Challenger R/T Scat Pack з насічками, що не допускають прослизання покришок при високих навантаженнях. Крім того, спецверсію видають гальма Brembo з пофарбованими в відтінок червоного Octane Red супортами.

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У салоні – оббивка з червоною прострочкою, затемнена панель приладів, а також червоні ремені безпеки, декоративні вставки з глянцевим чорним покриттям і поверхні з текстурою матованого алюмінію. Вперше на Charger встановлюються спортивні крісла SRT Performance з візерунком "гусячі лапки", вишитим логотипом SRT Hellcat і контрастною прострочкою.

Рухається Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition завдяки 717-сильному двигуну HEMI V8 (881 Нм моменту) робочим об'ємом 6,2 літра. Коробка – восьмидіапазонний "автомат". З минулого року седан комплектується, доступним тільки Challenger SRT Demon, охолоджувачем нагнітача After-Run Chiller, а також функцією Torque Reserve, яка підвищує тиск у компресорі та створює запас крутного моменту при розгоні з місця.

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