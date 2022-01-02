Ми всі мертві: Netflix випустив трейлер моторошного південнокорейського хорору

Азіатський відділ Netflix показав трейлер підліткового серіалу Ми всі мертві. Це південнокорейський хорор від режисерів Лі Дже-гю та Кім Нам-су.

Серіал розповість про групу старшокласників, які застрягли у своїй школі серед зомбі-апокаліпсису, пише koreatimes.

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Серіал створено на основі популярного вебмультфільму "Зараз у нашій школі" Джу Донгіна.

З невідомих причин звичайна школа стає одним з епіцентрів зомбі-вірусу. Учні опиняються в пастці, і їм треба вигадати, як вибратися з будівлі, інакше вони теж перетворяться на монстрів.

Прем'єра серіалу Ми всі мертві відбудеться на стрімінговій платформі 28 січня.

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