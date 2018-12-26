Ми: трейлер нового фільму жахів від творця Пастки

У мережі з'явився перший трейлер хорору "Ми" (US) від творця одного із найкращих трилерів 2018 року "Пастка". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Universal Pictures випустила перший трейлер фільму жахів "Ми" (US) від Джорджа Піла, режисера та сценариста "Пастки". Новий оригінальний кошмар розповідає про те, як молода родина Вілсонів переїздить в інше місто на побережжі.

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Там вони зустрічають таємничу сім'ю у червоному, як має такий же вигляд. Тепер залишиться тільки один. Прем'єра фільму запланована на 15 березня 2019 року. У головних ролях: Елізабет Мосс, Калі Шелдон, Вінстон Дюк, Люпіта Ніонгоита інші.

Ми: дивитись трейлер фільму жахів онлайн:

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