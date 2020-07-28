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Ми ті, хто ми є: дивіться трейлер серіалу з зіркою хорору Воно

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У серіалі знявся зірка хорору "Воно" - фото 1
У серіалі знявся зірка хорору "Воно"

У мережі з'явився повноцінний трейлер майбутнього серіалу HBO "Ми ті, хто ми є". Це дебютний серіал режисера Луки Гуаданьїно ("Назви мене своїм ім'ям", "Суспірія").

Як повідомлялося раніше, у проєкті "Ми ті, хто ми є" буде 8 епізодів.

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Це історія про двох підлітків, які живуть на американській військовій базі в Італії. 14-річний Фрейзер – сором'язливий інтроверт, який зовсім недавно переїхав з Нью-Йорка разом з матерями (вони обидві служать в армії США, одну з них грає Хлоя Севіньї). А Кейтлін – смілива і впевнена, вона вже давно живе зі своєю сім'єю на базі і встигла вивчити італійську. Вони починають спілкуватися, дружити і досліджувати свої почуття.

Ми ті, хто ми є – дивіться онлайн трейлер серіалу:

У проєкті знялися Джек Ділан Грейзер, Джордан Крістін Симон, Хлоя Севіньї, Алісі Брага, Том Мерсьє та інші.

Прем'єра серіалу запланована на 14 вересня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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