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Ідея для вечері: готуємо рулет з лаваша з сиром

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Смачний рулет - фото 1
Смачний рулет / domaltbier

Коли ввечері вся сім'я збирається за столом, щоб з'їсти вечерю, то, звичайно, хочеться, щоб це була смачна вечеря. Але часу обмаль, та й сил після робочого дня не так багато. Пропонуємо вам простий і швидкий варіант вечері з мінімуму продуктів.

Лаваш – просто диво кулінарії. З ним можна зробити стільки всього смачного і за кілька хвилин отримати смачну закуску або повноцінну страву!

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Нам знадобиться:

  • Вірменський лаваш 2 листи
  • Сир твердий 120 г
  • Морква 70 г
  • Кріп 20 г
  • Майонез 50 г

Як приготувати рулет з лаваша з сиром:

  1. Лаваш змастити майонезом, посипати кропом. Покласти другий лист лаваша. Змастити майонезом і посипати тертим сиром.
  2. Покласти моркву по-корейськи. Згорнути рулет. Загорнути в харчову плівку і прибрати на 30 хвилин у холодильник. При подачі розрізати на шматочки. Рецепт рулету з лаваша з сиром готовий, смачного!
Ідея для вечері: готуємо рулет з лаваша з сиром - фото 426195

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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