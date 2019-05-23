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Ми так і знали: науковці вразили новою заявою про підлітків

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Проблеми зі шкірою можуть впливати на успішність - фото 1
Проблеми зі шкірою можуть впливати на успішність

Згідно з дослідженням американських вчених, підлітки з акне домагаються кращих результатів у навчанні – і здобувають вищу освіту на 3,8% частіше за однолітків з шкірою без прищів. Особливо це стосується дівчаток.

Учені скористалися даними масштабного дослідження, в якому у 1994-95 роках брали участь 90 000 школярів з 7-го по 12-й клас. За їх здоров'ям періодично спостерігали лікарі. У остаточному опитуванні у 2007-2008 роках взяли участь 15 000 учнів.

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Близько половини опитаних стикалися з акне. Як правило, ці підлітки почувалися менш привабливими, у них була низька самооцінка та виникали труднощі в спілкуванні з однолітками. Вчені припустили, що через це тінейджери проводили більше часу за книгами. Водночас, у них був вищий ризик розвитку депресії.

Акне можуть бути ознакою того, що дитина освіченіша - фото 329668

На дівчатах це відбилося більше, ніж на юнаках. Так, вчені виявили зв'язок між проблемною шкірою та високим заробітком у майбутньому, але тільки серед жінок.

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Джерело: uchicago
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