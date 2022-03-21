Ми просили – вони зробили: у Дії тепер можна керувати Байрактаром

Кожен українець може керувати Байрактаром у Дії

Це прекрасне слово з 11 літер вганяє в страх кожного росіянина, який бодай раз чув, що це таке. Ще від початку війни Росії проти України ми просили про можливість керувати Байрактаром з Дії. І тепер така можливість у нас є.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі розповів про оновлення додатку Дія. У ньому з'явилася можливість керувати Байрактаром зі свого смартфона.

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Для тих, хто просив управління Байрактром через Дію. Оновлюйте застосунок та переходьте у послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", – написав Михайло Федоров.

Для того, щоб керувати Байрактаром, необхідно:

оновити додаток в Google Play або Apple Store;

Зайти у додатку в розділ Послуги;

Вибрати єБайрактар;

Придумати собі нікнейм;

Знищувати ворожу техніку та набирати за це бали!



Насолоджуйтеся послугою єБайрактар. Але будьте вкрай обережними. У ній можна добряче так залипнути. Хоча, це не найгірше проведення часу. Особливо у сховищі, поки не дали відбій повітряної тривоги.

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