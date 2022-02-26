"Ми починаємо патрулювання у місті": Садовий звернувся до львів'ян

У своєму новому зверненні мер міста Львова Андрій Садовий закликав містян, щоб вони долучилися до патрулювання. Також він наголосив на важливості тримати зброю напоготові.

Відеозаклик Андрія Садового з'явився на його сторінці у фейсбуці. Мер Львова наголосив на тому, що кожен має бути готовий захистити своє місто у той час, коли наші ЗСУ боронять державу.

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Він також підкреслив, що на в'їздах і на виїздах зі Львова працюють блок-пости. Крім того, спільно з силами Тероборони та поліцією залучають громадськість до патрулювання містом. Саме патрулювання відбуватиметься у режимі 24 години на добу. Мовиться про важливі для Львова об'єкти.

Охочим записатися на патрулювання можна у районних адміністраціях міста:

Галицька – Ференца Ліста, 1

– Ференца Ліста, 1 Личаківська – К. Левицького, 67

– К. Левицького, 67 Шевченківська – Липинського, 11

– Липинського, 11 Сихівська – проспект Червоної Калини, 66

– проспект Червоної Калини, 66 Франківська – Генерала Чупринки, 85

– Генерала Чупринки, 85 Залізнична – І. Виговського, 34

Хто має зброю, вона має бути готова! Хто не має зброї – "коктейлі Молотова". Як їх зробити? В інтернеті дуже багато інформації. Зараз ми їх називаємо "Бандера смузі", – додав мер Львова.

Напередодні у МВС розповіли, як приготувати "коктейль Молотова". Зберігайте інструкцію та діліться з рідними та друзями:

Зберігайте спокій, не довіряйте анонімним телеграм-каналам, а також вірте у ЗСУ. Все буде Україна!

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