Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020

До вашої уваги нова порція смішних перлів учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020. Нагадаємо, що, окрім тестів, майбутні абітурієнти мали написати власне висловлювання – і тут понеслось

Цьогоріч у творі учасникам ЗНО треба було викласти свій погляд на проблему: як можна бути патріотом, живучи поза межами своєї країни? Учителька Дарія Дмитрієва опублікувала добірку кумедних прикладів, які навели абітурієнти у власному висловлюванні.

Перша порція: Кумедні перли учасників ЗНО 2020 з укрмови

Очікувано, що найбільше під "роздачу" потрапив герой Іван Дідух з новели Василя Стефаника "Камінний хрест" (~70%). Часто у творах згадували Сірків з "Тигроловів" Івана Багряного (~20%). Ще близько в 10% випадків, за словами вчительки, наводили приклади з творів Шевченка, Маланюка, Підмогильного, Костенко і навіть із народної творчості.

Перли про Дідуха, якому дісталось найбільше (авторську орфографію та пунктуацію збережено):

Іван Дідух поставив хрест на своєму горбі.

Іван ледь у конвульсіях не б'ється, бо мусить переїхати до Канади.

Сини везуть Дідуха в Канаду, а він ще й упирається.

Іван Дідух із твору Тютюнника вирушає до Канади, залишаючи всю свою сім'ю і родину.

Іван Дідух попросив, щоб його поховали на межах своєї країни.

Сім'я Дідухів кинула домівку і ринула в невідомість.

Іван залишив пам'ятку у вигляді кам'яного пам'ятника.

Іван Дідух, не покидаючи надії повернутися, підготував могилу для себе та дружини.

Іван Дідух все життя витратив, щоб залишити по собі пам'ятку, зіпсував здоров'я, щоб витягти на гору той хрест.

Яскравим прикладом може слугувати головний герой твору "Камінний хрест" – дядько Рак.

Автор емігрував в Канаду своїх героїв, але залишив їх патріотами.

Кумедні приклади з життя:

Моя тітка, скільки б не об'їздила, повертається на рідню.

Економічна сфера нашої неньки у поганому стані.

Де б не була людина, серце завжди б'ється додому.

Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше.

На прикладі з життя може служити мій друг Юра.

Допомагати своєму народу можна із іншої планети.

З гордістю треба говорити, син якої ти породи.

Тезис твору позбавляє розсудливості.

Весь патріотизм наявний у помешканні Сірків.

Патріотизм – це не просто становище, це справді народний стан душі.

Російська влада вирішила депортувати Шевченка.

Шевченко божевільно любив свою рідну землю і пропагандував мову.

Мокрий Мазайло.

Там він познайомився з другом, з яким вони вдвох проявляли свою любов до Батьківщини.

Треба навчати іноземний народ нової мови – української.

Коли заходиш у вітальню, а там стоять Хмельницький і Мазепа.

Крутіться та розвивайте свою країну!

Найбільше ж Дарію Дмитрієву вразив Губка Боб як приклад патріотизму. Смішно це чи сумно – запитання риторичне.

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