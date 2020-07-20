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Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
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До вашої уваги нова порція смішних перлів учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2020. Нагадаємо, що, окрім тестів, майбутні абітурієнти мали написати власне висловлювання – і тут понеслось
Цьогоріч у творі учасникам ЗНО треба було викласти свій погляд на проблему: як можна бути патріотом, живучи поза межами своєї країни? Учителька Дарія Дмитрієва опублікувала добірку кумедних прикладів, які навели абітурієнти у власному висловлюванні.
Перша порція: Кумедні перли учасників ЗНО 2020 з укрмови
Очікувано, що найбільше під "роздачу" потрапив герой Іван Дідух з новели Василя Стефаника "Камінний хрест" (~70%). Часто у творах згадували Сірків з "Тигроловів" Івана Багряного (~20%). Ще близько в 10% випадків, за словами вчительки, наводили приклади з творів Шевченка, Маланюка, Підмогильного, Костенко і навіть із народної творчості.
Перли про Дідуха, якому дісталось найбільше (авторську орфографію та пунктуацію збережено):
- Іван Дідух поставив хрест на своєму горбі.
- Іван ледь у конвульсіях не б'ється, бо мусить переїхати до Канади.
- Сини везуть Дідуха в Канаду, а він ще й упирається.
- Іван Дідух із твору Тютюнника вирушає до Канади, залишаючи всю свою сім'ю і родину.
- Іван Дідух попросив, щоб його поховали на межах своєї країни.
- Сім'я Дідухів кинула домівку і ринула в невідомість.
- Іван залишив пам'ятку у вигляді кам'яного пам'ятника.
- Іван Дідух, не покидаючи надії повернутися, підготував могилу для себе та дружини.
- Іван Дідух все життя витратив, щоб залишити по собі пам'ятку, зіпсував здоров'я, щоб витягти на гору той хрест.
- Яскравим прикладом може слугувати головний герой твору "Камінний хрест" – дядько Рак.
- Автор емігрував в Канаду своїх героїв, але залишив їх патріотами.
Кумедні приклади з життя:
- Моя тітка, скільки б не об'їздила, повертається на рідню.
- Економічна сфера нашої неньки у поганому стані.
- Де б не була людина, серце завжди б'ється додому.
- Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше.
- На прикладі з життя може служити мій друг Юра.
- Допомагати своєму народу можна із іншої планети.
- З гордістю треба говорити, син якої ти породи.
- Тезис твору позбавляє розсудливості.
- Весь патріотизм наявний у помешканні Сірків.
- Патріотизм – це не просто становище, це справді народний стан душі.
- Російська влада вирішила депортувати Шевченка.
- Шевченко божевільно любив свою рідну землю і пропагандував мову.
- Мокрий Мазайло.
- Там він познайомився з другом, з яким вони вдвох проявляли свою любов до Батьківщини.
- Треба навчати іноземний народ нової мови – української.
- Коли заходиш у вітальню, а там стоять Хмельницький і Мазепа.
- Крутіться та розвивайте свою країну!
Найбільше ж Дарію Дмитрієву вразив Губка Боб як приклад патріотизму. Смішно це чи сумно – запитання риторичне.
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