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Кохайтеся чорноброво: кумедні перли учасників ЗНО 2020 з укрмови

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ЗНО з укрмови складали 275 тисяч людей - фото 1
ЗНО з укрмови складали 275 тисяч людей / pixabay

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2020 складали 275 тисяч осіб. При цьому абітурієнти мали виконати не тільки тести, а й написати власне висловлювання, і тут без курйозів не обійшлось.

Традиційно цитати з творів учасників ЗНО з мови та літератури стають "перлами" мережі, і 2020-й – не виняток. Деякі абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів.

До теми: Тут правильні відповіді на ЗНО 2020 з української мови та літератури

Зацініть найсмішніші фрази горе-абітурієнтів, які оприлюднили в освітній групі "Без оцінок". Авторську орфографію та пунктуацію збережено:

  • Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи
  • Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
  • До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.
  • Причиною еміграції є високозаробітна плата.
  • Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.
  • У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.
  • За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.
  • Його відправили в мальовничі края, які називаються "тайга".
  • По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
  • Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.
  • Українцям варто вдосконалити свою національність.
  • Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.
  • Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.
  • Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми "Сон".
  • Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.
  • На згадку припадає мій друг.
  • Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
  • Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.
  • Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
  • Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.
  • Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
  • Завершити хочу словами Тараса Шевченка: "Кохайтеся чорноброво!".

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Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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