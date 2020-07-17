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Кохайтеся чорноброво: кумедні перли учасників ЗНО 2020 з укрмови
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Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури 2020 складали 275 тисяч осіб. При цьому абітурієнти мали виконати не тільки тести, а й написати власне висловлювання, і тут без курйозів не обійшлось.
Традиційно цитати з творів учасників ЗНО з мови та літератури стають "перлами" мережі, і 2020-й – не виняток. Деякі абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією, але натомість стають авторами кумедних мемів.
До теми: Тут правильні відповіді на ЗНО 2020 з української мови та літератури
Зацініть найсмішніші фрази горе-абітурієнтів, які оприлюднили в освітній групі "Без оцінок". Авторську орфографію та пунктуацію збережено:
- Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи
- Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
- До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.
- Причиною еміграції є високозаробітна плата.
- Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.
- У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.
- За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.
- Його відправили в мальовничі края, які називаються "тайга".
- По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.
- Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.
- Українцям варто вдосконалити свою національність.
- Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.
- Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.
- Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми "Сон".
- Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.
- На згадку припадає мій друг.
- Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?
- Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.
- Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
- Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.
- Бути патріотом може будь-яка живуча людина.
- Завершити хочу словами Тараса Шевченка: "Кохайтеся чорноброво!".
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