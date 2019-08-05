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Mi Gaming: Xiaomi показала новий ігровий ноутбук

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Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 - фото 1
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 / lowyat

Компанія Xiaomi представила свій новий ігровий ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019. В основу пристрою ліг топовий процесор IntelCorei7 дев'ятого покоління.

Зовні ноутбук мало чим відрізняється від попередника. Є ті ж роз'єми, клавіатура з підсвічуванням, а також рамки навколо екрану такого ж розміру. Лептоп також отримав чотири порти USB3.0 Type-A, роз'єм RJ-45, відеовихід HDMI, слот для карт пам'яті, WI-Fi і Bluetooth 5.0.

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Ігровий ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 - фото 345596
Ігровий ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019

Щодо інших характеристик відомо про 15,6-дюймовий дисплей, виконаний з нержавіючої сталі корпус товщиною 20,9 мм, відкриті GPUNVIDIA Ge Force GTX1660 Ti, NVIDIA Ge ForceGTX1660 Ti або NVIDIA Ge Force RTXTM2060.

Об'єм оперативної пам'яті – 8 і 16 ГБ, SSD об'єм – 512 ГБ з інтерфейсом PCIe. Є камера на 1 Мп, і батарея на 4,5 години безперервного перегляду відео та серфінгу в мережі.

Вартість базової версії становить 1080 доларів, середній обійдеться у 1239 доларів, а ось топова конфігурація – 1297 доларів.

Mi Gaming: Xiaomi показала новий ігровий ноутбук - фото 345598

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Джерело: lowyat
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