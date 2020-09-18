Mi Band 5, який ми заслужили: представлено Huami Amazfit Band 5

Компанія Huami офіційно представила фітнес-трекер Amazfit Band 5, який зовні і функціонально багато в чому повторює представлений декількома місяцями раніше браслет Mi Smart Band 5 від Xiaomi. Але є й низка відмінностей, які потішать вас.

Новинка отримала AMOLED-дисплей, вбудований датчик, який визначає рівень кисню в крові, а також підтримку голосового асистента Amazon Alexa.

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Amazfit Band 5 оснащений 1,1-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 294х126 пікселів. За замовчуванням гаджет поставляється з 45 різними циферблатами. Фітнес-трекер вміє моніторити пульс, сон, рівень стресу і відстежувати менструальні цикли. Крім того, новинка отримала функцію вимірювання рівня кисню в крові завдяки наявності апаратного датчика SpO2.

Програмна начинка пристрою передбачає вбудований додаток для розвитку дихання, а також 11 спортивних режимів. Керувати гаджетом можна за допомогою голосових команд через помічника Amazon Alexa. За заявою виробника, акумулятор на 125 мАг здатний забезпечити трекер автономністю до 15 днів. Додатково Huami зазначає захист від води до 5 атмосфер.

Вартість Amazfit Band 5 становить $ 45. Продажі стартують 21 вересня.

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