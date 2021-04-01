На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
428 кінських сил і спортивний характер: представлено заряджений Nissan Patrol
-
- 19
Компанія Nissan представила "заряджену" версію оновленого позашляховика Patrol, розроблену силами спортивного підрозділу Nismo. Як і попередник, новинка отримала спортивне обвішування, а також зберегла колишній V8 потужністю 428 кінських сил.
Прем'єру приурочили до 70-річчя моделі Patrol, що з'явилася у 1951 році, і провели у рамках віртуального шоу на виставці Dubai Expo. Призначений для ринку Близького Сходу, де модель популярна, Patrol Nismo, оновлений через півтора року після звичайного Patrol, по суті – дещо вдосконалена версія попередника, йдеться у блозі компанії.
Це цікаво: Всесвітній автомобіль року: стали відомі фіналісти престижного конкурсу
Від стандартного позашляховика виконання Nismo відрізняє решітка радіатора V-Motion з пористих малюнком у вигляді бджолиних стільників і більші бампери, які підкреслюють ширину моделі. По периметру проведена червона лінія, 22-дюймові двоколірні алюмінієві диски відзначені логотипом Nismo, ззаду встановлені ліхтарі підвищеної яскравості. Доступні чотири відтінки кузова на вибір: білий, чорний, а також сірий та сріблястий металік.
У Nismo попрацювали й над аеродинамікою позашляховика. Стверджується, що завдяки додатковому боковому повітроводу у передньому бампері вдалося досягти нульової підйомної сили, а козирок над заднім склом забезпечує плавний потік повітря по кормі.
Крім цього, інженери знизили вагу коліс у сумі на 4,5 кілограма, посилили конструкцію кузова, поліпшили термостійкість гальм і допрацювали підвіску, оснастивши її амортизаторами Bilstein.
Спортивна тема продовжується у салоні з червоною прострочкою і двокольоровою обробкою сидінь зі шкіри й алькантари. Малюнок на боковинах сидінь перегукується з наповненням решітки радіатора, а на підголівниках вишиті логотипи Nismo. Кермове колесо, натхнене гоночними Nissan, обтягнуте замшею та прикрашене карбоновими вставками. Оновленій моделі обіцяна поліпшена шумоізоляція завдяки зниженню вібрацій рами та модернізований кондиціонер для другого ряду. Також є відсік для бездротової зарядки гаджетів і USB-входи.
В оснащення увійшла остання версія комплексу Nissan Intelligent Mobility, який охоплює різні системи безпеки – від системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання переходів до інтелектуального дальнього світла.
Під капотом без змін: оновлений Patrol Nismo рухається завдяки 5,6-літровому атмосферному V8, що видає 428 кінських сил (400 у стандартного Patrol) і 560 нм крутного моменту. Пару йому складає 7-діапазонна автоматична коробка передач.
Динамічні показники новинки японська марка не розкрила. Її попередник розганявся з місця до першої "сотні" за 6,1 секунди, а максимальна швидкість складала 210 кілометрів на годину. Продажі Nissan Patrol Nismo почнуться на Близькому Сході у квітні. Початкова вартість позашляховика в Об'єднаних Арабських Еміратах складе 385 тисяч дирхам.
Читайте також: Volkswagen показав свій новий купе-кросовер: перші зображення
-
18:33Samsung Galaxy S21 Ultra проти бездзеркальної камери: хто знімає краще
-
18:15Гороскоп на 2 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Як позбутися печії: кілька перевірених способів
-
17:43Три міфи про харчування, які однозначно здивують вас
-
17:25Кайлі Дженнер приміряла комбінезон, який не залишив місця для фантазії
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:14Американець під час затримання назвався чужим іменем: так звуть справжнього злочинця
-
16:51Цю модель визнали найкрасивішою жінкою за версією People
-
16:42Apple Watch допомогли спіймати злочинця: як це сталося
-
16:21Нарколог назвав найнебезпечніший алкогольний напій
-
16:11Фейковий додаток з App Store викрав у користувача біткойнів на 600 тисяч доларів
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
15:18428 кінських сил і спортивний характер: представлено заряджений Nissan Patrol
-
14:53Користувачі iOS витрачають удвічі більше, ніж власники Android-смартфонів: дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:30Наречена впала на весіллі, і саме так виглядає кохання: відео
-
14:15Яким знакам Зодіаку варто бути уважними у квітні
-
13:47Без макіяжу, фільтрів і зачіски: Тіна Кароль показала чесне селфі
-
13:30Втрачений гаманець повернули через 70 років (ФОТО)
-
13:22Похолодання та сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
12:44Три доступних способи позбутися токсинів назавжди
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
11:56Блогерка знайшла неймовірний гаджет на кухні з минулого століття (відео)
-
11:25Спокуслива тренерка показала, як спорт змінив її тіло: фото до і після
-
10:58Заслуговує на Оскар: кіт розсмішив мережу своїм обманом (відео)
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня
-
07:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 30 березня
-
21:19Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня
-
07:20Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі
- 29 березня
-
20:16Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом
-
17:19Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього
-
13:00Простий психологічний тест: виберіть сонце на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня
-
08:15Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок
- 28 березня
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку