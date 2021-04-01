428 кінських сил і спортивний характер: представлено заряджений Nissan Patrol

Компанія Nissan представила "заряджену" версію оновленого позашляховика Patrol, розроблену силами спортивного підрозділу Nismo. Як і попередник, новинка отримала спортивне обвішування, а також зберегла колишній V8 потужністю 428 кінських сил.

Прем'єру приурочили до 70-річчя моделі Patrol, що з'явилася у 1951 році, і провели у рамках віртуального шоу на виставці Dubai Expo. Призначений для ринку Близького Сходу, де модель популярна, Patrol Nismo, оновлений через півтора року після звичайного Patrol, по суті – дещо вдосконалена версія попередника, йдеться у блозі компанії.

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Від стандартного позашляховика виконання Nismo відрізняє решітка радіатора V-Motion з пористих малюнком у вигляді бджолиних стільників і більші бампери, які підкреслюють ширину моделі. По периметру проведена червона лінія, 22-дюймові двоколірні алюмінієві диски відзначені логотипом Nismo, ззаду встановлені ліхтарі підвищеної яскравості. Доступні чотири відтінки кузова на вибір: білий, чорний, а також сірий та сріблястий металік.

У Nismo попрацювали й над аеродинамікою позашляховика. Стверджується, що завдяки додатковому боковому повітроводу у передньому бампері вдалося досягти нульової підйомної сили, а козирок над заднім склом забезпечує плавний потік повітря по кормі.

Крім цього, інженери знизили вагу коліс у сумі на 4,5 кілограма, посилили конструкцію кузова, поліпшили термостійкість гальм і допрацювали підвіску, оснастивши її амортизаторами Bilstein.

Спортивна тема продовжується у салоні з червоною прострочкою і двокольоровою обробкою сидінь зі шкіри й алькантари. Малюнок на боковинах сидінь перегукується з наповненням решітки радіатора, а на підголівниках вишиті логотипи Nismo. Кермове колесо, натхнене гоночними Nissan, обтягнуте замшею та прикрашене карбоновими вставками. Оновленій моделі обіцяна поліпшена шумоізоляція завдяки зниженню вібрацій рами та модернізований кондиціонер для другого ряду. Також є відсік для бездротової зарядки гаджетів і USB-входи.

В оснащення увійшла остання версія комплексу Nissan Intelligent Mobility, який охоплює різні системи безпеки – від системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання переходів до інтелектуального дальнього світла.

Під капотом без змін: оновлений Patrol Nismo рухається завдяки 5,6-літровому атмосферному V8, що видає 428 кінських сил (400 у стандартного Patrol) і 560 нм крутного моменту. Пару йому складає 7-діапазонна автоматична коробка передач.

Динамічні показники новинки японська марка не розкрила. Її попередник розганявся з місця до першої "сотні" за 6,1 секунди, а максимальна швидкість складала 210 кілометрів на годину. Продажі Nissan Patrol Nismo почнуться на Близькому Сході у квітні. Початкова вартість позашляховика в Об'єднаних Арабських Еміратах складе 385 тисяч дирхам.

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