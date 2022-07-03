Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

"Межигір'я" отримає статус державного парку-пам'ятки

  • 34
"Межигір'я" отримає статус державного парку-пам'ятки - фото 1

Локація "Межигір'я" стала напрочуд популярною після Революції Гідності. Цю місцевість також визначають багатою на ландшафтне різноманіття. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо статусу, який планують надати "Межигір'ю"!

Урядова резиденція "Межигір'я" стане парком-пам'яткою загальнодержавного значення. Про це на офіційному сайті повідомляє Міндовкілля.

І ще: Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО

"Межигір'я" – це урочище біля Дніпра, локація неподалік від Києва, яка з 1935 року є державною резиденцією. Зараз це одне з популярних туристичних місць.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів працює над юридичними процедурами й готує проєкт Указу президента. Експерти Міндовкілля зазначають, що "Межигір'я" варто зробити природоохоронною територією та туристичною локацію. За аналогом, як "Феофанія", "Маріїнський" чи "Голосіївський" парки.

'Межигір'я' отримає статус державного парку-пам'ятки - фото 508772

До теми: Український бармен увійшов у рейтинг ТОП 100 найвпливовіших людей барного світу

пропозиції партнерів
Новини