"Межигір'я" отримає статус державного парку-пам'ятки

Локація "Межигір'я" стала напрочуд популярною після Революції Гідності. Цю місцевість також визначають багатою на ландшафтне різноманіття. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо статусу, який планують надати "Межигір'ю"!

Урядова резиденція "Межигір'я" стане парком-пам'яткою загальнодержавного значення. Про це на офіційному сайті повідомляє Міндовкілля.

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"Межигір'я" – це урочище біля Дніпра, локація неподалік від Києва, яка з 1935 року є державною резиденцією. Зараз це одне з популярних туристичних місць.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів працює над юридичними процедурами й готує проєкт Указу президента. Експерти Міндовкілля зазначають, що "Межигір'я" варто зробити природоохоронною територією та туристичною локацію. За аналогом, як "Феофанія", "Маріїнський" чи "Голосіївський" парки.

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