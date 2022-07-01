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Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО

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Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО - фото 1

1 липня, на 5 позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини внесли елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Це стало можливим і завдяки роботі експертів (Євген Клопотенко, Марина Соботюк) та Міністерства закордонних справ України. Про це повідомили на офіційних сторінках МКІП у соцмережах.

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"Борщ – елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження. У цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО - фото 508665

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