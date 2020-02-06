Метушливий койот і повільний борсук стали зірками мережі: кумедне відео

Це відео з борсуком і койотом зробить ваш вечір

Камери для спостереження за тваринами у Каліфорнії зловили у кадр цікаву пару: койота і борсука, які полюють разом. Відео відразу ж стало вірусним, а за лічені дні його переглянули пів мільйона разів.

У Каліфорнії в районі Сан-Франциско дослідники тварин встановили близько пів сотні камер для спостереження за фауною штату. Цього разу в кадр потрапила дивовижна і кумедна пара – койот і борсук. Звірі, зняті у нічний час при інфрачервоному освітленні, удвох пробираються по переходу для диких тварин під шосе у Північній Каліфорнії, в горах Санта-Круз.

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Ролик з чарівним дуетом розмістила на своїй сторінці в Facebook організація Peninsula Open Space Trust, якій належать камери. Записи робляться, в тому числі, для того, щоб встановити, які звірі і як часто користуються спеціальними переходами для тварин під і над шосе.

Відео зняли ще у листопаді 2019 року, але увагу на нього звернули тільки у лютому 2020.

Відомо, що койоти і борсуки іноді полюють разом. Раціон у них збігається, а таланти доповнюють один одного. Борсук розриває вхід в нору і виганяє її мешканця прямо на койота. Таким чином пухнасті напарники не залишаються голодними.

Саме це, схоже, збираються робити герої нового кліпу, який набирає популярність в мережі. Однак особливим це відео робить той факт, що койот, схоже, грає з борсуком, ніби підганяючи його: "Ну скільки можна чекати, друже?"

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