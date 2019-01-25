Метт Леблан розповів, як його прийняли за батька Джої

Актор Метт Леблан, відомий завдяки ролі Джої в культовому серіалі "Друзі", став гостем програми Live with Kelly and Ryan. У ній він відверто розповів, чи є життя після зйомок.

У ефірі він розповів, що через 15 років після закінчення серіалу глядачі все ще впізнають його на вулицях.

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Найдивовижнішим є той факт, що іноді до нього підходять діти, які тільки почали дивитися комедійний серіал про життя шістьох друзів у Нью-Йорку.

Одного разу до мене на вулиці підійшов підліток, на вигляд десь років 13 або 14, і він вигукнув: "О Боже мій, ви ж батько Джої Тріббіані!, – згадує Леблан. – На що я відповів: "Забирайся геть!" Відповідь типового старця.

"Так, так і відповів би чийсь батько", – підкреслив ведучий.

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