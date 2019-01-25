Іменинниця Тіна Кароль показала рідкісне дитяче фото

25 січня українська поп-діва Тіна Кароль відзначає свій день народження. З нагоди свята зірка вирішила поділитися з шанувальниками раритетним знімком із дитинства.

Цьогоріч Тіна Кароль відзначає своє 34-річчя. Однак замість свіжої фотки зі святковим тортом співачка вирішила повернутися в дитинство та пригадати, з чого все починалося.

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У своєму Instagram Тіна опублікувала архівне фото, на якому вона зображена ще школяркою. Скільки років майбутній зірці на світлині – невідомо, але точно не більше ніж 10.

"Наївна мрійниця", – підписала фото іменинниця.

Вітаємо Тіну Кароль із днем народження та бажаємо завжди втілювати мрії у життя!

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