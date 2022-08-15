Метрополітен США найняв на роботу яструба: що входить в обовязки птаха

На одній зі станцій метро в американському місті Сан-Франциско "працює" яструб. Хижий птах став охоронцем підземки.

Як пише Reuters, яструб на прізвисько Пакман "працює" охоронцем у метро Сан-Франциско. Хижак відлякує надокучливих голубів.

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Так, транспортна компанія Bay Area Rapid Transit (BART) уклала контракт із власником птиці Рікі Ортізом. За його умовами, чоловік та його яструб три дні на тиждень патрулюють станцію та її околиці, розлякуючи голубів. Ортіз підгодовує птицю шматочками м'яса, щоб вона не почала харчуватися голубами чи місцевими гризунами під час роботи.

У BART зазначили, що до появи Пакмана пташиний послід був серйозною проблемою для пасажирів саме на цій станції, яка має безліч знаків, платформ та трубопроводів.

A five-year-old Harris Hawk named Pac-Man has taken up the perch at the Bay Area Rapid Transit system's El Cerrito del Norte station, where he scares off pesky pigeons https://t.co/i3Ej2zWXfW pic.twitter.com/hrqnqYJuQD — Reuters (@Reuters) August 12, 2022

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