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Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю

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Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю - фото 1

На одній із ділянок будівництва метро на Виноградар в Києві вже вирили котлован, також з'явився один тунель. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив співробітник "Київметробуду" Сергій Гринкевич.

За словами Сергія Гринкевича, побудований тунель сполучатиме вентиляційну шахту і перегінні тунелі. Згідно з проєктом, вентшахта розташована на відстані від перегонів. При цьому стінові блоки в котлован подаються краном.

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"Метро на Виноградар – перші конструкції. Поки на всіх ділянках готують котловани, на одному він давно готовий. І нарешті настав момент, коли в ньому з'явився тунель. Перші постійні залізобетонні конструкції метро. Між станціями" Мостиська "і "Проспект Правди" почали будувати вентиляційний ходок", – написав він.

Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю - фото 368224

Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю - фото 368225

Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю - фото 368226

Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю - фото 368227

Метро на Виноградар: у мережі з'явилися фото першого тунелю - фото 368228

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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