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Гра престолів Вибори президента України 2019

ЦВК відклала дебати кандидатів на Суспільному: новий час

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Дебати Зеленський vs Порошенко - фото 1
Дебати Зеленський vs Порошенко

Центральна виборча комісія внесла зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб Петро Порошенко та Володимир Зеленський встигли взяти участь у дебатах на НСК "Олімпійський" та на "Суспільному".

У відповідь на звернення штабу Порошенка ЦВК перенесла час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину. Дата незмінна: 19 квітня.

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Таким чином, Петро Порошенко та Володимир Зеленський матимуть змогу провести дебати на Олімпійському, які стартують о 19 годині. Опісля кандидати зможуть з'явитися на офіційні дебати в студії Суспільного мовника, як це передбачено законом.

"ЦВК визначила, що теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року, за рахунок і в межах коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів, організовуються та проводяться Національною суспільною телерадіокомпанією України в останню п’ятницю перед днем повторного голосування 19 квітня 2019 року на каналі Суспільного телебачення у прямому ефірі з 21 до 22 години тривалістю 60 хвилин безперервного ефірного часу за адресою: вулиця Андрія Іллєнка, 42, м.Київ", – озвучила текст постанови член ЦВК Катерина Махніцька.

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Відповідну постанову підтримали 15 із 16 членів Центрвиборчкому.

До теми: Зеленський дав інтерв'ю журналістові, якому програв у теніс

Джерело: ukrinform
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