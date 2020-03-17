Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину

Фотопроєкт про роботу метро під час коронавірусу / Maks Beyev

Кабінет Міністрів ухвалив рішення обмежити міжміське та міжобласне сполучення в Україні, зокрема – закрити метрополітен в Києві, Харкові та Дніпрі. Розповідаємо, коли починає діяти карантин через коронавірус COVID-19 та як тепер пересуватись містами.

На терміновому засіданні уряду вирішили зупинити роботу метрополітенів, а також скасувати авіа-, залізничне та автобусне сполучення між містами та областями України. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, робота метро в Києві, Харкові та Дніпрі призупиняється на період з 17 березня по 3 квітня.

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Обмежити роботу громадського транспорту запропонував президент України. Володимир Зеленський наголосив, що необхідно закрити, все, де є скупчення людей, аби запобігти зростанню кількості хворих на коронавірус. "Метрополітен – це пріоритет", – додав він.

Однак, станом на ранок 17 березня, метро в Києві досі працює. Імовірно, його закриють протягом дня. Зазначимо, що людей у підземці й справді не так багато, як зазвичай. На підприємстві обіцяють повідомити зміни в розкладі найближчим часом.

Оновлено. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 23:00 17 березня метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Наземний пасажирський транспорт працюватиме в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

А от мер Харкова Геннадій Кернес спершу відмовився виконувати розпорядження про закриття метрополітену на період карантину через коронавірус. На його думку, рішення закрити метро "абсолютно необґрунтоване, оскільки в місті не зафіксовано жодного випадку захворювання".

Однак згодом міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен із 20:00 17 березня.

За словами Кернеса, зараз розробляється розклад громадського транспорту для того, щоб підвозити жителів міста до місць роботи й лікарень.

У Дніпрі метро теж поки що працює, як і наземний транспорт. Остаточне рішення про його закриття мають ухвалити місцеві депутати 17 березня.

За словами співробітника департаменту транспорту Дніпровської міськради Івана Васючкова, обмеження набудуть чинності з 12:00 18 березня.

Відзначимо, що пересуватись містом дозволено у маршрутках, тролейбусах, автобусах, трамваях, але за умови, що в транспорті перебуває до 10 осіб. Також громадяни можуть без обмежень їздити особистими автомобілями.

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