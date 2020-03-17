У Києві зафіксовано 2 випадки коронавірусу: пацієнти перебувають в ізоляції

16 березня у Києві лабораторно підтвердили два випадки COVID-19. Один із заражених нещодавно повернувся з Франції, інший – контактував з хворою жінкою, котра померла від коронавірусу на Житомирщині.

Про виявлені випадки у столиці повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Повідомляється, що зараз пацієнти ізольовані, а також отримують симптоматичне лікування.

"Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", – йдеться в повідомленні.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко розповів детальніше про двох інфікованих у столиці України.

"Один із хворих – молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Другий випадок – жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома", – зазначив Кличко.

Відтак, в Україні вже є сім підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Наразі зафіксовано один летальний випадок: літня жінка з Житомирської області померла від ускладненої пневмонії.

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