Metro-Goldwyn-Mayer показала новий логотип: справжнього лева замінили на голограму

Студія Metro-Goldwyn-Mayer представила оновлену заставку з левом Лео. Справжню тварину в ній замінили на його реалістичну CGI-копію (зображення, згенероване комп'ютером). Дивіться, як тепер вона виглядає.

За інформацією The Guardian, це стало можливо завдяки підвищенню якості відео у порівнянні з плівковими аналогами минулих десятиліть.

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Сучасну заставку зможуть побачити, наприклад, глядачі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", першої режисерської роботи Ченнінга Татума "Пес" та байопіку про співачку Арете Франклін "Респект".

Лев, що гарчить, – талісман і символ MGM з моменту утворення у 1924 році після злиття Goldwyn Pictures, Metro Pictures і Louis B. Mayer Pictures. Лев Лео зайняв свій "пост" у 1957 році. У кожного з його попередників теж було своє ім'я.

Раніше стало відомо, що Metro-Goldwyn-Mayer призначила режисером і сценаристом нової частини "Лари Крофт" творця серіалу "Країна Лавкрафта" Мішу Грін. До головної ролі повернеться Алісія Вікандер.

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