Кінокритики Голлівуду назвали найкращий фільм 2020 року

Щорічно асоціація кінокритиків Голлівуду нагороджує фільми за найкращі досягнення. Цього року церемонія пройшла в онлайн-форматі і перемогу в номінації Найкращий фільм 2020 здобув трилер Перспективна дівчина.

Засновник Hollywood Critics Association (HCA) Скот Мензель зазначив, що 2020 рік виявився важким для всіх сфер діяльності, в тому і числі і для кіноіндустрії.

І ще: Netflix запустив у мобільному додатку аналог TikTok зі смішними короткими відео

Але творці кінострічок і студії робили все можливе, щоб знайти нові способи представити свої фільми глядачам. Також він зазначив, що кінокартини, які здобули перемогу, стали, на його думку, одними з найбільш захоплюючих і різноманітних. Отже, найкращим фільмом став Перспективна дівчина, світова прем'єра якого відбулася в січні 2020 року.

У центрі сюжету – красива і розумна дівчина Кессі, якій через трагічний інцидент довелося кинути навчання в престижному коледжі. Тепер вона веде подвійне життя і впевнена, що немає нічого спокусливішого за помсту. До слова, актриса Кері Малліган, яка зіграла в трилері головну роль отримала нагороду в номінації Найкраща жіноча роль. Серед кінокартин Асоціація голлівудських кінокритиків відзначила також Хижих пташок, Палм-Спрінгс, Людину-невидимку та інших.

Це цікаво: Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів