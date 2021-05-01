Метод Комінскі: трейлер третього, фінального сезону серіалу з Майклом Дугласом

У мережі з'явився трейлер нового, третього сезону Методу Комінскі. Цей сезон стане для шоу фінальним.

До шоу приєднається Морган Фрімен. А також режисер Баррі Левінс ("Людина дощу", "Доброго ранку, В'єтнам") – в ролі самого себе. Ролик показали на YouTube-каналі сервісу Netflix.

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У центрі сюжету як і раніше Сенді Комінскі (Дуглас), актор, який колись досягнув успіхів у кіно, а тепер викладає акторську майстерність у власній студії. В інших ролях там з'являються Сара Бейкер (Мінді, дочка Сенді), Ненсі Тревіс, Денні Де Віто, Джейн Сеймур, Ліза Едельштейн.

Реліз проєкту відбудеться 28 травня. Нагадаємо, прем'єра першого сезону з восьми епізодів відбулася 16 листопада 2018 року на Netflix. Другий вийшов 25 жовтня 2019 року. У фінальному сезоні на нас чекають також вісім серій.

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