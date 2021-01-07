Метеоролог пояснила, чому не варто їсти бурульки (відео)

Кожен хоч раз за життя, але намагався з'їсти бурульку, адже з приходом зими вони завжди привертають увагу дітей та дорослих. Але метеоролог не змогла далі закривати очі на цю ідею, тому пояснила, чому краще не уявляти, що бурулька – це морозиво.

Блогерка та метеоролог з Айови Кеті Ніколау готова розбити серце всім, хто обожнює їсти бурульки. Дівчина не витримала напливу відео, на яких тіктокери просто зривають бурульки з дахів та хрумтять, тож зняла відео, яке точно відіб'є бажання таке повторити.

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"Будь ласка, не робіть цього, не їжте бурульки. Я метеоролог, мені видніше. Частіше за все бурульки формуються з води, яка стікаю з дахів. Здогадуєтесь, що ще може бути на ваших дахах? Пташиний послід. До того ж, у великій кількості", – пояснила Кеті. Цей доволі очевидний факт все ж зумів здивувати мережу, але й тут не обійшлось без гумору, адже дехто навіть назвав послід особливою спецією, яка ніколи не повторюється. А ми не радимо зривати бурульки, адже справжнє морозиво смачніше.

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