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Британський режисер створив кінозал прямо у себе на кухні: відео

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Як створити атмосферу кінотеатру вдома - фото 1
Як створити атмосферу кінотеатру вдома / twitter

Британський режисер Том Кінгслі показав домашній кінотеатр, який іронічно назвав "Локдаун". Кінозал він побудував прямо у себе вдома.

Так, з картонної коробки Том Кінгслі створив кінозал, який "одягає" на ноутбук при перегляді фільмів. Таким чином, за словами режисера, створюється відчуття свята походу в кіно, як у докарантинний період.

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Особливо цей кінотеатр сподобався кішці режисера Зуул – там вона безумовно може відчути себе Годзіллою.

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