Британський режисер створив кінозал прямо у себе на кухні: відео

Британський режисер Том Кінгслі показав домашній кінотеатр, який іронічно назвав "Локдаун". Кінозал він побудував прямо у себе вдома.

Так, з картонної коробки Том Кінгслі створив кінозал, який "одягає" на ноутбук при перегляді фільмів. Таким чином, за словами режисера, створюється відчуття свята походу в кіно, як у докарантинний період.

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Особливо цей кінотеатр сподобався кішці режисера Зуул – там вона безумовно може відчути себе Годзіллою.

it’s not *exactly* the big screen experience, but at least it gives some sense of occasion. also my cat Zuul likes exploring it pic.twitter.com/4whzrQd9LW — Tom Kingsley (@kingsley_tom) January 5, 2021

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