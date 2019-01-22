Астрономи виміряли розміри чорної діри в центрі Чумацького Шляху

У центрі Чумацького Шляху досліджували "видиму частину" гігантської чорної діри. Дані спостережень опубліковані в журналі Astrophysical Journal.

Фахівці з Університету Неймегена спостерігають за чорною дірою Sgr A* за допомогою віртуального радіотелескопа. Мікрохвильовий інтерферометр GMVA дозволить вченим зрозуміти, як народжується випромінювання в околицях чорної діри.

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Під час досліджень фахівцям вдалося подвоїти роздільну здатність знімків, отриманих рік тому в рамках аналогічного проекту, і за допомогою GMVA очистити дані від перешкод. Показники свідчать про те, що Sgr A* асиметрична і "дуже невеликих розмірів".

Науковці досліджували "видиму частину" гігантської чорної діри

Також з'ясувалося, що всупереч поширеній теорії радіохвильове випромінювання виробляється не всередині джета, а в диску з газу і пилу навколо чорної діри. За іншою версією, її викиди можуть бути спрямовані в бік Землі.

Остаточну відповідь на це питання експерти знайдуть найближчим часом, коли завершать обробку останньої порції даних.

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