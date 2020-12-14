Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першим футболістом у XXI столітті, який досяг позначки у 400 перемог в матчах європейських топ-чемпіонатів.

Як повідомляється в Twitter OptaPaolo, на другому місці за цим показником розташувався зірка "Барселони" Ліонель Мессі, який виграв 365 поєдинків у складі каталонського клубу. Замкнув трійку голкіпер і партнер Роналду по команді Джанлуїджі Буффон (350 перемог).

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400 - #CristianoRonaldo become the first player to reach 400 wins in the top-5 European League in 2000s. Lionel Messi is second in this ranking with 365 wins (Buffon third, 350). Winner.#GenoaJuve pic.twitter.com/otJ5vWuuzy — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

Ювілейна перемога Кріштіану була здобута у виїзному матчі 11-го туру італійської Серії А проти "Дженоа". Португалець відзначився дублем з пенальті і вирішив результат зустрічі, яка закінчилася тріумфом туринців з рахунком 3:1.

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