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Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першим футболістом у XXI столітті, який досяг позначки у 400 перемог в матчах європейських топ-чемпіонатів.

Як повідомляється в Twitter OptaPaolo, на другому місці за цим показником розташувався зірка "Барселони" Ліонель Мессі, який виграв 365 поєдинків у складі каталонського клубу. Замкнув трійку голкіпер і партнер Роналду по команді Джанлуїджі Буффон (350 перемог).

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Ювілейна перемога Кріштіану була здобута у виїзному матчі 11-го туру італійської Серії А проти "Дженоа". Португалець відзначився дублем з пенальті і вирішив результат зустрічі, яка закінчилася тріумфом туринців з рахунком 3:1.

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