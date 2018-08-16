Атлетіко вперше в історії перевищив Реал у вартості футболістів

Склад мадридського Атлетіко вперше в історії дорожче, ніж склад Реала.

Повідомляється, що весь склад Атлетіко оцінюється в 858 мілйьонів євро, а Реала – 775,7. Основною причиною переваги Атлетіко в вартості гравців став трансфер екс-гравця Реала Кріштіану Роналду в Ювентус.

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Вартість команд Атлетіко і Реал

Під час літнього трансферного вікна Реал не зробив жодної дорогої покупки, тоді як лідер Атлетіко Антуан Грізманн виріс в ціні до 120 мільйонів євро.

Крім того, до 60 мільйонів євро виросла трансферна вартість Дієго Кости, а також матрацники влітку придбали в Монако Тома Лемара, трансферна вартість якого зараз оцінюється в 70 мільйонів євро.

Перехід Андрія Луніна додав до загальної суми Реала 8,5 мільйонів євро.

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