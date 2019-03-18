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Мессі побив купу рекордів, оформивши карколомний хет-трик

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Ця перемога стала для Мессі 477 у футболці Барселони - фото 1
Ця перемога стала для Мессі 477 у футболці Барселони / Goal.com

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став автором трьох голів у поєдинку проти Бетиса. Мессі вкотре побив усі можливі рекорди клубу.

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився хет-триком у матчі чемпіонату Іспанії проти Бетиса, в якому каталонці перемогли на Беніто Вильямарин з рахунком 1:4!

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Ця перемога стала для Мессі 477 у футболці Барселони у всіх турнірах. Таким чином аргентинець перевершив за цим показником легенду "синьо-гранатових" Хаві, у якого 476 перемог у складі "Барселони", про це повідомляє офіційний твіттер "блаугранас". Також цей матч став для Мессі 674-м за Барсу у всіх турнірах, попереду тільки знову ж Хаві (767 матчів).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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