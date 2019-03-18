Мессі побив купу рекордів, оформивши карколомний хет-трик

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став автором трьох голів у поєдинку проти Бетиса. Мессі вкотре побив усі можливі рекорди клубу.

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився хет-триком у матчі чемпіонату Іспанії проти Бетиса, в якому каталонці перемогли на Беніто Вильямарин з рахунком 1:4!

І ще: Чеські футболісти "збожеволіли", дізнавшись свого суперника у Лізі Європи

Ця перемога стала для Мессі 477 у футболці Барселони у всіх турнірах. Таким чином аргентинець перевершив за цим показником легенду "синьо-гранатових" Хаві, у якого 476 перемог у складі "Барселони", про це повідомляє офіційний твіттер "блаугранас". Також цей матч став для Мессі 674-м за Барсу у всіх турнірах, попереду тільки знову ж Хаві (767 матчів).

Xavi Hernández 767 games

Leo Messi 674 games

@andresiniesta8 674 games

https://t.co/i5DqSbxLbO — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 березня 2019 р.

Benito Villamarín

Tremendous gesture from the @RealBetis fans as they recognise that the Leo #Messi magic is something for everyone to enjoy. Bravo!

#FairPlay pic.twitter.com/IiZUmSPhjb — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 березня 2019 р.

Читайте також: Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу