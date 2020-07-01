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Мессі легендарним ударом забив 700-й гол у кар'єрі: відео

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Ліонель Мессі - фото 1
Ліонель Мессі / instagram

Нападник і капітан іспанського клубу Барселона та національної збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свій 700-й м'яч у кар'єрі. Футболіст забив ювілейний гол у ворота Атлетіко в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії.

На 50-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 Ліонель Мессі впевнено реалізував пенальті, забивши легендарним ударом в стилі Паненки. Тепер на його рахунку 630 голів за Барселону і 70 голів за збірну Аргентини.

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Цікаво, що аргентинець став сьомим футболістом в історії і другим серед діючих гравців, яким підкорилося це досягнення. Неважко здогадатися, що іншим членом "клубу 700" раніше став форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, на рахунку якого вже 728 голів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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