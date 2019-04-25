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Месники: Завершення: сюжет і трейлер фільму
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Месники: Завершення вже з 24 квітня виходять в український прокат. Про що йдеться в останньому та найепічнішому фільмі про Месників – читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Чимало років фанати Залізної людини, Капітана Америки, Халка та інших улюбленців з Месників уважно стежили за пригодами героїв.
І ще: Сюжет фільму Месники: Завершення злили в мережу: усі спойлери
Однак навіть найкращі персонажі не можуть жити вічно, тому режисери брати Руссо вирішили закрити третю фазу та випустити фінальну стрічку "Месники: Завершення". Прем'єра фільму в Україні та у світі запланована на 24 квітня, тому вже можна придбати квитки на цей фільм.
Сюжет Месників: Завершення: події розгортаються одразу ж після "Месників: Війна нескінченності", коли півлюдства зникло через клацання Таноса з рукавицею нескінченності. З героїв залишилась лише оригінальна команда Месників, яка страждає від розколу, а також Ракета і Небула з Вартових галактики та Капітан Марвел з Людиною-Мурахою, як показали трейлери. Змиритись з тим, що півсвіту просто перетворились у попіл, змогли далеко не всі. Тому героям доведеться переступити через себе та знову зібратись, щоб повернути до життя всіх, кого було втрачено. Чи вдасться це вже не молодим та не надто впевненим у своїх силах Месникам - дивіться у кіно.
Нагадаємо, що у головних ролях зіграли: Роберт Дауні-молодший., Кріс Еванс, Брі Ларсон, Кріс Хемсворт, Джош Бролін, Пол Радд, Скарлетт Йоханссон, Карен Хіллан та інші.
Месники: Завершення, дивитись трейлер онлайн:
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