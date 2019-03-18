Месники: Фінал: один з акторів потролив постер до фільму

Американський актор Марк Руффало знову пожартував про новий фільм Месники: Фінал, який має стати фінальним етапом в історії команди героїв. Більше, ніж самого Халка, фанати люблять його почуття гумору.

51-річний американський актор Марк Руффало, який останні 7 років виконує роль Халка в екранізаціях коміксів Marvel, доволі частенько потрапляє у дивні ситуації через любов до жартів та розмов.

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Особливо актуальною для нього темою є саме "Месники". Цьогоріч, команда героїв на чолі з Тонні Старком, вочевидь, попрощається з глядачами і дасть місце для нових персонажів. І сам Руффало це чудово розуміє, але не припиняє весело коментувати всі нові матеріали, які виходять у світ. Так трапилось і з постером до "Месників: Фінал", з якого актор зробив мем.

"Коли ніхто не сказав тобі, що вечірка костюмована", – йдеться на колажі. І справді, постер демонструє відомих героїв у своїй броні, однак замість Халка є Брюс Беннер. Нагадаємо, що "Месники: Фінал" вийдуть в український прокат вже з 25 квітня.

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