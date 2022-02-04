Бюро Захи Хадід показало, як виглядатимуть нові станції метро у Дніпрі

Архітектурне бюро Захи Хадід представило проєкт трьох станцій метро, ​​які відкриють у 2025 році у Дніпрі. Дивіться, як вони виглядатимуть на Радіо MAXIMUM!

Перші зображення з'явилися в інстаграм-акаунті компанії. Публікації шалено сподобалися не лише нам, а й користувачам мережі. Про це свідчать коментарі та лайки під публікацією.

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Будівництво станцій "Театральна", "Центральна" та "Музейна" уже розпочалося. Форми павільйонів метро демонструватимуть досвід міста із виробництва сталі – вона стане головним матеріалом оформлення.

Вхідні павільйони нових станцій метро, ​​спроєктовані архітекторами Захи Хадід, мають плавні форми та сталеву конструкцію на знак поваги до інженерних, металургійних та виробничих традицій Дніпра, – зазначило видання Designboom.

Дизайн квиткових кас і залів розроблений індивідуально для кожної із трьох станцій. А внутрішні простори, коридори та платформи матимуть єдину логіку, навігація за якою стане інтуїтивно зрозумілою.

Раніше бюро Захи Хадід представило проєкт хмарочосів поряд із Вестмінстерським абатством у Лондоні. Це багатофункціональний комплекс із двома вежами, де розмістяться готелі, офіси, апартаменти й торгові об'єкти.

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