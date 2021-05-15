Мешканець Флориди врятував свого цуцика, якого у ставок затягнув алігатор

Безстрашний мешканець Флориди врятував свого пса від алігатора. Рептилія ледь не затягнула під воду домашнього улюбленця, але його таки вдалося врятувати.

Як пише ABC Action News, на початку цього тижня Майк Маккой гуляв зі своїм восьмимісячним лабрадором на прізвисько Джейк біля ставка. Несподівано звідти вистрибнув алігатор і схопив пса.

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Ставок, з якого вистрибнув хижак, розташований неподалік школи, і її співробітники стали очевидцями події.

"Він [алігатор] був схожий на дуже швидку змію. Це було блискавично", – каже вчителька Келлі Меллон, котра побачила Маккоя і його пса з вікна другого поверху.

За словами Маккоя, він "без коливань" стрибнув за своїм псом у ставок. Він приблизно уявляв, що робити у такій ситуації, оскільки читав про довкілля свого регіону, зокрема, про алігаторів.

Lucky dog! Jake was pulled into a Pasco County pond by a 7-9 foot alligator yesterday. Mike McCoy jumped in to save him, using his thumb to jab the gator in the eye, and lifting him out of the water. The gator released Jake. Both owner and dog suffered bites but are doing ok. pic.twitter.com/NC2COCB473 — Erik Waxler (@erikwaxler) May 12, 2021

"Я наблизився до алігатора збоку, ткнув його в око, витягнув на берег, щоб він не втік, поки не відпустить собаку. Ймовірно, тоді він і вирішив, що раз йому не дістанеться собака, значить потрібно вкусити людину", – згадує він.

Після того, що сталося медсестра зі школи наклала шви Майку і його псу, а також перев'язала рани. За словами Маккоя, у них все добре, вони йдуть на поправку.

Комісія з рибних ресурсів і дикої природи Флориди вважає, що довжина алігатора була від двох до трьох метрів. Вони вже давно намагаються вистежити його і попереджають людей про можливості нападу хижака, особливо у теплу пору року.

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